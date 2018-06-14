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Alberg de Sant Martí del Camí
Carretera de León - Astorga
Sant Martí del Camí (Lleó). Dependent de l'Ajuntament de Santa Marina del Rei
Propietat de l'alberg: Junta Veïnal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Kissy Castillo Alegria
Observacions: Zona comuna enjardinada i ombrejada, amb taules i cadires i zona de rentada amb estenedors orientats a l'oest.
Camí Francès
Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí
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