Bide Frantsesa Leondik Bideko San Martinera bitarteko etapa
Leongo errepidea - Astorga
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San Martin del Camino aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3910
Leongo errepidea - Astorga
San Martin del Camino (Leon). Santa Marina del Reyko Udalaren mende
Aterpetxearen jabegoa: Auzo-batzarra
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Kissy Castillo Alegria
Oharrak: Eremu komun lorategiduna eta itzalduna, mahai eta aulkiekin, eta garbigunea, mendebaldera begira dauden esekitokiekin.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 19
Leondik Bideko San Martinera bitarteko etapa
km 25,9
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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