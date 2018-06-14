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Camino Francés Etapa de León a San Martín del Camino

Albergue de San Martín del Camino

Disponible sin conexión
458
192
Albergue san martin del camino

Carretera de León - Astorga
San Martín del Camino (León). Dependiente del Ayuntamiento de Santa Marina del Rey

659283916

[email protected]

Propiedad del albergue: Junta Vecinal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Kissy Castillo Alegria

Observaciones: Zona común ajardinada y sombreada, con mesas y sillas y zona de lavado con tendederos orientados al oeste.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de León a San Martín del Camino Etapa 19

Etapa de León a San Martín del Camino

km 25,9
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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