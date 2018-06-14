Camino Francés Etapa de León a San Martín del Camino
Carretera de León - Astorga
Albergue de San Martín del Camino
Disponible sin conexión
458192
Carretera de León - Astorga
San Martín del Camino (León). Dependiente del Ayuntamiento de Santa Marina del Rey
Propiedad del albergue: Junta Vecinal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Kissy Castillo Alegria
Observaciones: Zona común ajardinada y sombreada, con mesas y sillas y zona de lavado con tendederos orientados al oeste.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 19
Etapa de León a San Martín del Camino
km 25,9
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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