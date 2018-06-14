Albergue de San Martín del Camino

Carretera de León - Astorga

San Martín del Camino (León). Dependiente del Ayuntamiento de Santa Marina del Rey 659283916 [email protected]

Propiedad del albergue: Junta Vecinal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Kissy Castillo Alegria

Observaciones: Zona común ajardinada y sombreada, con mesas y sillas y zona de lavado con tendederos orientados al oeste.