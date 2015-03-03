Camiño Francés Etapa de Belorado a Agés
Rúa da Igrexa , núm. 9
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Albergue de San Juan de Ortega
Dispoñible sen conexión
1700
Rúa da Igrexa , núm. 9
San Juan de Ortega (Burgos)
Propiedade do albergue: Parroquia de San Juan de Ortega (Arcebispado de Burgos)
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Fundación DIPER
Persoa encargada de atender o albergue: Voluntarios. A xestión do refuxio foi cedida por parte do Arcebispado de Burgos á Fundación DIPER.
Observacións: Hai misa e bendición da Peregrino Cea comunitaria 8 euros.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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