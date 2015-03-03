Camí Francès Etapa de Belorado a Agés
Carrer de l'Església , núm. 9
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Alberg de Sant Joan d'Ortega
Disponible sense connexió
1740
Carrer de l'Església , núm. 9
Sant Joan d'Ortega (Burgos)
Propietat de l'alberg: Parròquia de Sant Joan d'Ortega (Arquebisbat de Burgos)
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Fundació DIPER
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Voluntaris. La gestió del refugi ha estat cedida per part de l'Arquebisbat de Burgos a la Fundació DIPER.
Observacions: Hi ha missa i benedicció del Pelegrí Sopar comunitari 8 euros.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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