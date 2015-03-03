Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa
Elizaren kalea, 9
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Ortegako San Juan aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1700
Elizaren kalea, 9
Ortegako San Juan (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Ortegako San Juan parrokia (Burgosko artzapezpikutza)
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: DIPER Fundazioa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Boluntarioak. Babeslekuaren kudeaketa Burgosko artzapezpikutzak DIPER Fundazioari laga dio.
Oharrak: Erromesaren meza eta bedeinkazioa dago, afari komunitarioa 8 euro.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak