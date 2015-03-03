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Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa

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Ortegako San Juan aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
170
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Albergue san juan de ortega

Elizaren kalea, 9
Ortegako San Juan (Burgos)

947 569 913

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Ortegako San Juan parrokia (Burgosko artzapezpikutza)

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: DIPER Fundazioa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Boluntarioak. Babeslekuaren kudeaketa Burgosko artzapezpikutzak DIPER Fundazioari laga dio.

Oharrak: Erromesaren meza eta bedeinkazioa dago, afari komunitarioa 8 euro.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Belorado - Agés etapa Etapa 11

Belorado - Agés etapa

km 27,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Ortegako San Juan aterpetxea

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