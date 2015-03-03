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Camino Francés Etapa de Belorado a Agés

Albergue de San Juan de Ortega

Disponible sin conexión
198
368
Albergue san juan de ortega

Calle de la Iglesia , nº 9
San Juan de Ortega (Burgos)

947 569 913

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Parroquia de San Juan de Ortega (Arzobispado de Burgos)

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Fundación DIPER

Persona encargada de atender el albergue: Voluntarios. La gestión del refugio ha sido cedida por parte del Arzobispado de Burgos a la Fundación DIPER.

Observaciones: Hay misa y bendición del Peregrino Cena comunitaria 8 euros.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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