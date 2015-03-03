Camino Francés Etapa de Belorado a Agés
Calle de la Iglesia , nº 9
Albergue de San Juan de Ortega
Disponible sin conexión
198368
Calle de la Iglesia , nº 9
San Juan de Ortega (Burgos)
Propiedad del albergue: Parroquia de San Juan de Ortega (Arzobispado de Burgos)
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Fundación DIPER
Persona encargada de atender el albergue: Voluntarios. La gestión del refugio ha sido cedida por parte del Arzobispado de Burgos a la Fundación DIPER.
Observaciones: Hay misa y bendición del Peregrino Cena comunitaria 8 euros.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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