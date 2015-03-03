Albergue de San Juan de Ortega

Propiedad del albergue: Parroquia de San Juan de Ortega (Arzobispado de Burgos)

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Fundación DIPER

Persona encargada de atender el albergue: Voluntarios. La gestión del refugio ha sido cedida por parte del Arzobispado de Burgos a la Fundación DIPER.

Observaciones: Hay misa y bendición del Peregrino Cena comunitaria 8 euros.