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Camiño Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

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Albergue de San Esteban

Dispoñible sen conexión
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Albergue san esteban

Xunto á praza maior
Castrojeriz (Burgos)

629283742

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Castrojeriz

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Castrojeriz Teléfono 947 37 70 01

Persoa encargada de atender o albergue: Gloria Martínez Gonzalo

Observacións: Toda a enerxía que se consome é solar grazas a uns paneis solares que instalaron no tellado. O albergue é una antiga igrexa de San Esteban, construída en 1220 e pechada en 1864 por ruína, que foi adquirida polo Concello e a Xunta de Castela e León e converteuse en centro cultural e albergue.Almorzo donativo

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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