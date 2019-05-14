Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de San Esteban
Xunto á praza maior
Castrojeriz (Burgos)
Propiedade do albergue: Concello de Castrojeriz
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Castrojeriz Teléfono 947 37 70 01
Persoa encargada de atender o albergue: Gloria Martínez Gonzalo
Observacións: Toda a enerxía que se consome é solar grazas a uns paneis solares que instalaron no tellado. O albergue é una antiga igrexa de San Esteban, construída en 1220 e pechada en 1864 por ruína, que foi adquirida polo Concello e a Xunta de Castela e León e converteuse en centro cultural e albergue.Almorzo donativo
Camiño Francés
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo