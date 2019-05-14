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Alberg de Sant Esteban
Al costat de la plaça major
Castrojeriz (Burgos)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Castrojeriz
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Castrojeriz Telèfon 947 37 70 01
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Gloria Martínez Gonzalo
Observacions: Tota l'energia que es consumeix és solar gràcies a uns panells solars que han instal·lat en la teulada. L'alberg és una antiga església de Sant Esteban, construïda en 1220 i tancada en 1864 per ruïna, que ha estat adquirida per l'Ajuntament i la Junta de Castella i Lleó i s'ha convertit en centre cultural i alberg.Desdejuno donatiu
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Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
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