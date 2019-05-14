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Camí Francès Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí

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Alberg de Sant Esteban

Disponible sense connexió
172
0
Albergue san esteban

Al costat de la plaça major
Castrojeriz (Burgos)

629283742

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Castrojeriz

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Castrojeriz Telèfon 947 37 70 01

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Gloria Martínez Gonzalo

Observacions: Tota l'energia que es consumeix és solar gràcies a uns panells solars que han instal·lat en la teulada. L'alberg és una antiga església de Sant Esteban, construïda en 1220 i tancada en 1864 per ruïna, que ha estat adquirida per l'Ajuntament i la Junta de Castella i Lleó i s'ha convertit en centre cultural i alberg.Desdejuno donatiu

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí Etapa 14

Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí

km 28,5
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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