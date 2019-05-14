Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
Junto a la plaza mayor
Albergue de San Esteban
Disponible sin conexión
179148
Junto a la plaza mayor
Castrojeriz (Burgos)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Castrojeriz
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Castrojeriz Teléfono 947 37 70 01
Persona encargada de atender el albergue: Gloria Martínez Gonzalo
Observaciones: Toda la energía que se consume es solar gracias a unos paneles solares que han instalado en el tejado. El albergue es una antigua iglesia de San Esteban, construida en 1220 y cerrada en 1864 por ruina, que ha sido adquirida por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León y se ha convertido en centro cultural y albergue. Desayuno donativo
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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