Albergue de San Esteban

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Castrojeriz

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Castrojeriz Teléfono 947 37 70 01

Persona encargada de atender el albergue: Gloria Martínez Gonzalo

Observaciones: Toda la energía que se consume es solar gracias a unos paneles solares que han instalado en el tejado. El albergue es una antigua iglesia de San Esteban, construida en 1220 y cerrada en 1864 por ruina, que ha sido adquirida por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León y se ha convertido en centro cultural y albergue. Desayuno donativo