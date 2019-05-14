Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

Albergue de San Esteban

Disponible sin conexión
179
148
Albergue san esteban

Junto a la plaza mayor
Castrojeriz (Burgos)

629283742

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Castrojeriz

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Castrojeriz Teléfono 947 37 70 01

Persona encargada de atender el albergue: Gloria Martínez Gonzalo

Observaciones: Toda la energía que se consume es solar gracias a unos paneles solares que han instalado en el tejado. El albergue es una antigua iglesia de San Esteban, construida en 1220 y cerrada en 1864 por ruina, que ha sido adquirida por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León y se ha convertido en centro cultural y albergue. Desayuno donativo

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue de San Esteban

Ver todos

¡Envía tus fotografías!