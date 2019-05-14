Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Hontanas - Boadilla del Camino etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

San Esteban aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
172
0
Albergue san esteban

Plaza nagusiaren ondoan
Castrojeriz (Burgos)

629283742

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Castrojerizko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Castrojerizko Udala Telefonoa 947 37 70 01

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gloria Martínez Gonzalo

Oharrak: Kontsumitzen den energia guztia eguzki-energia da, teilatuan jarri diren eguzki-panelei esker. San Esteban eliza zaharra da aterpetxea, 1220an eraikia eta 1864an itxia aurri moduan. Udalak eta Gaztela eta Leongo Juntak erosi dute eta kultur zentro eta aterpetxe bihurtu da. Gosari dohainduna

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Hontanas - Boadilla del Camino etapa Etapa 14

Hontanas - Boadilla del Camino etapa

km 28,5
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi