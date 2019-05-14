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San Esteban aterpetxea
Plaza nagusiaren ondoan
Castrojeriz (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Castrojerizko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Castrojerizko Udala Telefonoa 947 37 70 01
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gloria Martínez Gonzalo
Oharrak: Kontsumitzen den energia guztia eguzki-energia da, teilatuan jarri diren eguzki-panelei esker. San Esteban eliza zaharra da aterpetxea, 1220an eraikia eta 1864an itxia aurri moduan. Udalak eta Gaztela eta Leongo Juntak erosi dute eta kultur zentro eta aterpetxe bihurtu da. Gosari dohainduna
Bide frantsesa
Hontanas - Boadilla del Camino etapa
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