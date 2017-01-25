Camiño Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
Situado entre Itero del Castillo e Itero de la Vega
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de San
Dispoñible sen conexión
2230
Situado entre Itero del Castillo e Itero de la Vega
Itero del Castillo (Burgos)
Propiedade do albergue: Confraternitá de Santiago de Compostela
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: A confraternitá son italianos. A súa sede está en Perugia (Italia)
Persoa encargada de atender o albergue: -
Observacións: Recomendable visitar a antiga igrexa que rehabilitou a mesma Confraternitá de Santiago de Compostela.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
km 28,5
Tempo 08H 40’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo