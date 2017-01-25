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Camiño Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

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Albergue de San

Dispoñible sen conexión
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06 albergue de san nicolas

Situado entre Itero del Castillo e Itero de la Vega
Itero del Castillo (Burgos)

Propiedade do albergue: Confraternitá de Santiago de Compostela

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: A confraternitá son italianos. A súa sede está en Perugia (Italia)

Persoa encargada de atender o albergue: -

Observacións: Recomendable visitar a antiga igrexa que rehabilitou a mesma Confraternitá de Santiago de Compostela.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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