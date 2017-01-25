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Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

Albergue de San Nicolás

Disponible sin conexión
229
21
06 albergue de san nicolas

Situado entre Itero del Castillo e Itero de la Vega
Itero del Castillo (Burgos)

Propiedad del albergue: Confraternitá de Santiago de Compostela

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: La confraternitá son italianos. Su sede está en Perugia (Italia)

Persona encargada de atender el albergue: -

Observaciones: Recomendable visitar la antigua iglesia que rehabilitó la misma Confraternitá de Santiago de Compostela.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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