Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
Situado entre Itero del Castillo e Itero de la Vega
Albergue de San Nicolás
Disponible sin conexión
22921
Situado entre Itero del Castillo e Itero de la Vega
Itero del Castillo (Burgos)
Propiedad del albergue: Confraternitá de Santiago de Compostela
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: La confraternitá son italianos. Su sede está en Perugia (Italia)
Persona encargada de atender el albergue: -
Observaciones: Recomendable visitar la antigua iglesia que rehabilitó la misma Confraternitá de Santiago de Compostela.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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