Albergue de San Nicolás

Situado entre Itero del Castillo e Itero de la Vega

Itero del Castillo (Burgos)

Propiedad del albergue: Confraternitá de Santiago de Compostela

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: La confraternitá son italianos. Su sede está en Perugia (Italia)

Persona encargada de atender el albergue: -

Observaciones: Recomendable visitar la antigua iglesia que rehabilitó la misma Confraternitá de Santiago de Compostela.