Bide Frantsesa Hontanas - Boadilla del Camino etapa
Itero del Castillo eta Itero de la Vega artean kokatua
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San Nikolas aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2230
Itero del Castillo eta Itero de la Vega artean kokatua
Itero del Castillo (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Confraternitá de Santiago de Compostela
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Konfraternita italiarrak dira. Egoitza Perugian (Italia)
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: -
Oharrak: Komenigarri da Santiago de Compostelako Confraternitá bera birgaitu zuen eliza zaharra bisitatzea.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 14
Hontanas - Boadilla del Camino etapa
km 28,5
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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