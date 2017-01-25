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Bide Frantsesa Hontanas - Boadilla del Camino etapa

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San Nikolas aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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06 albergue de san nicolas

Itero del Castillo eta Itero de la Vega artean kokatua
Itero del Castillo (Burgos)

Aterpetxearen jabegoa: Confraternitá de Santiago de Compostela

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Konfraternita italiarrak dira. Egoitza Perugian (Italia)

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: -

Oharrak: Komenigarri da Santiago de Compostelako Confraternitá bera birgaitu zuen eliza zaharra bisitatzea.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Hontanas - Boadilla del Camino etapa Etapa 14

Hontanas - Boadilla del Camino etapa

km 28,5
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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