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Camí Francès Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí

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Alberg de Sant Nicolás

Disponible sense connexió
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06 albergue de san nicolas

Situat entri Itero del Castillo i Itero de la Vega
Itero del Castillo (Burgos)

Propietat de l'alberg: Confraternitá de Santiago de Compostel·la

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: La confraternitá són italians. La seva seu està a Perusa (Itàlia)

Persona encarregada d’atendre l'alberg: -

Observacions: Recomanable visitar l'antiga església que va rehabilitar la mateixa Confraternitá de Santiago de Compostel·la.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí Etapa 14

Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí

km 28,5
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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