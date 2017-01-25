Camí Francès Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
Situat entri Itero del Castillo i Itero de la Vega
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Alberg de Sant Nicolás
Disponible sense connexió
2230
Situat entri Itero del Castillo i Itero de la Vega
Itero del Castillo (Burgos)
Propietat de l'alberg: Confraternitá de Santiago de Compostel·la
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: La confraternitá són italians. La seva seu està a Perusa (Itàlia)
Persona encarregada d’atendre l'alberg: -
Observacions: Recomanable visitar l'antiga església que va rehabilitar la mateixa Confraternitá de Santiago de Compostel·la.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
km 28,5
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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