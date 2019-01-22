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Camiño Primitivo Etapa de San Juan de Villapañada a Salas

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Albergue de Salas

Dispoñible sen conexión
203
0
Albergue salas

Urbanización A Veiga, 8
Salas (Asturias)

985 830004

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Salas

Persoa encargada de atender o albergue: Ana

Observacións:

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de San Juan de Villapañada a Salas Etapa 2

Etapa de San Juan de Villapañada a Salas

km 20,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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