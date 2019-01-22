Camino Primitivo Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
Urbanización La Vega, 8
Albergue de Salas
Disponible sin conexión
22649
Urbanización La Vega, 8
Salas (Asturias)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Salas
Persona encargada de atender el albergue: Ana
Observaciones:
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 2
Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
km 20,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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