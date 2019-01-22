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Camino Primitivo Etapa de San Juan de Villapañada a Salas

Albergue de Salas

Disponible sin conexión
226
49
Albergue salas

Urbanización La Vega, 8
Salas (Asturias)

985 830004

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Salas

Persona encargada de atender el albergue: Ana

Observaciones:

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de San Juan de Villapañada a Salas Etapa 2

Etapa de San Juan de Villapañada a Salas

km 20,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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