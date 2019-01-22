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Camí Primitiu Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas

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Alberg de Salas

Disponible sense connexió
203
0
Albergue salas

Urbanització La Vega, 8
Salas (Astúries)

985 830004

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Salas

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana

Observacions:

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas Etapa 2

Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas

km 20,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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