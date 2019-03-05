Camiño Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Rúa Real xunto á ermida de San Sebastian
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Albergue de Rega de Ambrós
Dispoñible sen conexión
540
Rúa Real xunto á ermida de San Sebastian
Rego de Ambros (León)
Propiedade do albergue: Xunta Veciñal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Olivier
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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