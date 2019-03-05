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Camiño Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada

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Albergue de Rega de Ambrós

Dispoñible sen conexión
54
0
10 albergue de riego de ambros

Rúa Real xunto á ermida de San Sebastian
Rego de Ambros (León)

640376118

[email protected]

Propiedade do albergue: Xunta Veciñal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Olivier

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Foncebadón a Ponferrada Etapa 22

Etapa de Foncebadón a Ponferrada

km 27,3
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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