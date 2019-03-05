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Bide Frantsesa Foncebadonetik Ponferradarako etapa

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Ambrosko Ureztaketarako Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
55
0
10 albergue de riego de ambros

Errege kalea, Donostiako ermitaren ondoan
Ambros ureztatzea (Leon)

640376118

val [email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Auzo-batzordea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Olivier

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Foncebadonetik Ponferradarako etapa Etapa 22

Foncebadonetik Ponferradarako etapa

km 27,3
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Ambrosko Ureztaketarako Aterpetxea

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