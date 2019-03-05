Bide Frantsesa Foncebadonetik Ponferradarako etapa
Errege kalea, Donostiako ermitaren ondoan
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Ambrosko Ureztaketarako Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
550
Errege kalea, Donostiako ermitaren ondoan
Ambros ureztatzea (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Auzo-batzordea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Olivier
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 22
Foncebadonetik Ponferradarako etapa
km 27,3
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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