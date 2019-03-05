Camino Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Calle Real junto a la ermita de San Sebastian
Albergue de Riego de Ambrós
Disponible sin conexión
6927
Calle Real junto a la ermita de San Sebastian
Riego de Ambros (León)
Propiedad del albergue: Junta Vecinal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Olivier
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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