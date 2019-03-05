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Camino Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada

Albergue de Riego de Ambrós

Disponible sin conexión
69
27
10 albergue de riego de ambros

Calle Real junto a la ermita de San Sebastian
Riego de Ambros (León)

640376118

[email protected]

Propiedad del albergue: Junta Vecinal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Olivier

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Foncebadón a Ponferrada Etapa 22

Etapa de Foncebadón a Ponferrada

km 27,3
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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