Camí Francès Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Carrer Real al costat de l'ermita de Sant Sebastian
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Alberg de Reg d'Ambrós
Disponible sense connexió
550
Carrer Real al costat de l'ermita de Sant Sebastian
Rego d'Ambros (León)
Propietat de l'alberg: Junta Veïnal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Olivier
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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