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Camí Francès Etapa de Foncebadón a Ponferrada

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Alberg de Reg d'Ambrós

Disponible sense connexió
55
0
10 albergue de riego de ambros

Carrer Real al costat de l'ermita de Sant Sebastian
Rego d'Ambros (León)

640376118

[email protected]

Propietat de l'alberg: Junta Veïnal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Olivier

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Foncebadón a Ponferrada Etapa 22

Etapa de Foncebadón a Ponferrada

km 27,3
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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