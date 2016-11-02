Camiño Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra
Estrada Otero Pedrayo, s/n
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Albergue de Pontevedra A Virxe Peregrina
Dispoñible sen conexión
4020
Estrada Otero Pedrayo, s/n
Pontevedra
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestionado pola Asociación de Amigos do Camiño de Pontevedra
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da Asociación de Amigos do Camiño de Pontevedra
Observacións: A partir das 22:00 horas o albergue ten vixilancia nocturna.
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 3
Etapa de Redondela a Pontevedra
km 18,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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