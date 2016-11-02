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Camiño Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra

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Albergue de Pontevedra A Virxe Peregrina

Dispoñible sen conexión
402
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Albergue de pontevedra

Estrada Otero Pedrayo, s/n
Pontevedra

986 84 40 45

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestionado pola Asociación de Amigos do Camiño de Pontevedra

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da Asociación de Amigos do Camiño de Pontevedra

Observacións: A partir das 22:00 horas o albergue ten vixilancia nocturna.

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Redondela a Pontevedra Etapa 3

Etapa de Redondela a Pontevedra

km 18,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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