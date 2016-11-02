Camí Portuguès Etapa de Redondela a Pontevedra
Carretera Otero Pedrayo, s/n
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Alberg de Pontevedra La Verge Pelegrina
Disponible sense connexió
4030
Carretera Otero Pedrayo, s/n
Pontevedra
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestionat per l'Associació d'Amics del Camí de Pontevedra
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris de l'Associació d'Amics del Camí de Pontevedra
Observacions: A partir de les 22.00 hores l'alberg té vigilància nocturna.
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 3
Etapa de Redondela a Pontevedra
km 18,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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