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Camí Portuguès Etapa de Redondela a Pontevedra

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Alberg de Pontevedra La Verge Pelegrina

Disponible sense connexió
403
0
Albergue de pontevedra

Carretera Otero Pedrayo, s/n
Pontevedra

986 84 40 45

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestionat per l'Associació d'Amics del Camí de Pontevedra

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris de l'Associació d'Amics del Camí de Pontevedra

Observacions: A partir de les 22.00 hores l'alberg té vigilància nocturna.

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Redondela a Pontevedra Etapa 3

Etapa de Redondela a Pontevedra

km 18,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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