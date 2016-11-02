Albergue de Pontevedra La Virgen Peregrina

Carretera Otero Pedrayo, s/n

Pontevedra 986 84 40 45

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Pontevedra

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Pontevedra

Observaciones: A partir de las 22:00 horas el albergue tiene vigilancia nocturna.