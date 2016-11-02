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Camino Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra

Albergue de Pontevedra La Virgen Peregrina

Disponible sin conexión
453
62
Albergue de pontevedra

Carretera Otero Pedrayo, s/n
Pontevedra

986 84 40 45

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Pontevedra

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Pontevedra

Observaciones: A partir de las 22:00 horas el albergue tiene vigilancia nocturna.

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Redondela a Pontevedra Etapa 3

Etapa de Redondela a Pontevedra

km 18,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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