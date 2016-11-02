Camino Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra
Carretera Otero Pedrayo, s/n
Albergue de Pontevedra La Virgen Peregrina
Disponible sin conexión
45362
Carretera Otero Pedrayo, s/n
Pontevedra
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Pontevedra
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Pontevedra
Observaciones: A partir de las 22:00 horas el albergue tiene vigilancia nocturna.
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 3
Etapa de Redondela a Pontevedra
km 18,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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