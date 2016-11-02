Portugalgo Bidea Redondelatik Pontevedrarako etapa
Otero Pedrayo errepidea, z/g
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Pontevedra Ama Birjinaren aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
4020
Otero Pedrayo errepidea, z/g
Pontevedra
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pontevedrako Bidearen Lagunen Elkarteak kudeatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pontevedrako Bidearen Lagunen Elkarteko borondatezko ospitalegileak
Oharrak: 22:00etatik aurrera aterpetxeak gaueko zaintza izango du.
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 3
Redondelatik Pontevedrarako etapa
km 18,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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