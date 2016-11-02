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Portugalgo Bidea Redondelatik Pontevedrarako etapa

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Pontevedra Ama Birjinaren aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
402
0
Albergue de pontevedra

Otero Pedrayo errepidea, z/g
Pontevedra

986 84 40 45

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pontevedrako Bidearen Lagunen Elkarteak kudeatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pontevedrako Bidearen Lagunen Elkarteko borondatezko ospitalegileak

Oharrak: 22:00etatik aurrera aterpetxeak gaueko zaintza izango du.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Redondelatik Pontevedrarako etapa Etapa 3

Redondelatik Pontevedrarako etapa

km 18,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Pontevedra Ama Birjinaren aterpetxea

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