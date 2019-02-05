Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño do Norte Etapa de Portugalete a Pobeña

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue de Pobeña

Dispoñible sen conexión
186
1
Albergue pobena

Barrio de Pobeña, s/n. Nas antigas escolas
Muskiz

609 031 526 (Juan José Mateu, da Agrupación de Hospitaleros Voluntarios do Camiño de Santiago para Bizkaia)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Muskiz

Persoa encargada de atender o albergue: Agrupación de Hospitaleros Voluntarios do Camiño de Santiago para Bizkaia

Observacións: Dispoñen de credenciais.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Portugalete a Pobeña Etapa 9

Etapa de Portugalete a Pobeña

km 12,3
Tempo 03H 10’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue de Pobeña

Ver todo

Envía túas fotografías!