Camiño do Norte Etapa de Portugalete a Pobeña
Barrio de Pobeña, s/n. Nas antigas escolas
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de Pobeña
Dispoñible sen conexión
1861
Barrio de Pobeña, s/n. Nas antigas escolas
Muskiz
609 031 526 (Juan José Mateu, da Agrupación de Hospitaleros Voluntarios do Camiño de Santiago para Bizkaia)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Muskiz
Persoa encargada de atender o albergue: Agrupación de Hospitaleros Voluntarios do Camiño de Santiago para Bizkaia
Observacións: Dispoñen de credenciais.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 9
Etapa de Portugalete a Pobeña
km 12,3
Tempo 03H 10’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo