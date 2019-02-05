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Camino del Norte Etapa de Portugalete a Pobeña

Albergue de Pobeña

Disponible sin conexión
264
66
Albergue pobena

Barrio de Pobeña, s/n. En las antiguas escuelas
Muskiz

609 031 526 (Juan José Mateu, de la Agrupación de Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago para Bizkaia)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Muskiz

Persona encargada de atender el albergue: Agrupación de Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago para Bizkaia

Observaciones: Disponen de credenciales.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Portugalete a Pobeña Etapa 9

Etapa de Portugalete a Pobeña

km 12,3
Tiempo 03H 10’
Dificultad Media
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