Camino del Norte Etapa de Portugalete a Pobeña
Barrio de Pobeña, s/n. En las antiguas escuelas
Albergue de Pobeña
Disponible sin conexión
26466
Barrio de Pobeña, s/n. En las antiguas escuelas
Muskiz
609 031 526 (Juan José Mateu, de la Agrupación de Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago para Bizkaia)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Muskiz
Persona encargada de atender el albergue: Agrupación de Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago para Bizkaia
Observaciones: Disponen de credenciales.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 9
Etapa de Portugalete a Pobeña
km 12,3
Tiempo 03H 10’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos