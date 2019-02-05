Camí del Nord Etapa de Portugalete a Pobeña
Barri de Pobeña, s/n. A les antigues escoles
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Alberg de Pobeña
Disponible sense connexió
1880
Barri de Pobeña, s/n. A les antigues escoles
Muskiz
609 031 526 (Juan José Mateu, de l'Agrupació d'Hospitaleros Voluntaris del Camí de Santiago per Bizkaia)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Muskiz
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Agrupació d'Hospitaleros Voluntaris del Camí de Santiago per Bizkaia
Observacions: Disposen de credencials.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 9
Etapa de Portugalete a Pobeña
km 12,3
Temps 03H 10’
Dificultat mitjana
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