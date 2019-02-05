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Camí del Nord Etapa de Portugalete a Pobeña

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Alberg de Pobeña

Disponible sense connexió
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Albergue pobena

Barri de Pobeña, s/n. A les antigues escoles
Muskiz

609 031 526 (Juan José Mateu, de l'Agrupació d'Hospitaleros Voluntaris del Camí de Santiago per Bizkaia)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Muskiz

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Agrupació d'Hospitaleros Voluntaris del Camí de Santiago per Bizkaia

Observacions: Disposen de credencials.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Portugalete a Pobeña Etapa 9

Etapa de Portugalete a Pobeña

km 12,3
Temps 03H 10’
Dificultat mitjana
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