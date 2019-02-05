Iparraldeko Bidea Portugaletetik Pobeñarako etapa
Pobeña auzoa, z/g. Eskola zaharretan
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Pobeñako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1860
Pobeña auzoa, z/g. Eskola zaharretan
Muskiz
609 031 526 (Juan José Mateu, Bizkaiko Done Jakue Bideko Borondatezko Ospitale Boluntarioen Taldekoa)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Muskizko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Bizkaiko Santiago Bideko Borondatezko Ospitaleroen Elkartea
Oharrak: Egiaztagiriak dituzte.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 9
Portugaletetik Pobeñarako etapa
km 12,0
Denbora 03H 10’
Zailtasuna ERTAINA
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