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Iparraldeko Bidea Portugaletetik Pobeñarako etapa

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Pobeñako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
186
0
Albergue pobena

Pobeña auzoa, z/g. Eskola zaharretan
Muskiz

609 031 526 (Juan José Mateu, Bizkaiko Done Jakue Bideko Borondatezko Ospitale Boluntarioen Taldekoa)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Muskizko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Bizkaiko Santiago Bideko Borondatezko Ospitaleroen Elkartea

Oharrak: Egiaztagiriak dituzte.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Portugaletetik Pobeñarako etapa Etapa 9

Portugaletetik Pobeñarako etapa

km 12,0
Denbora 03H 10’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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