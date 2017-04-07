Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás
Rúa da Unión
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de Pertusa
Dispoñible sen conexión
160
Rúa da Unión
Pertusa (Huesca)
Propiedade do albergue: Concello de Pertusa
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Pertusa
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Antes da chegada hai que chamar ao concello para concertar e que unha persoa sele e acompaña ata o albergue.
Camiño Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 9
Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás
km 27,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo