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Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás

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Albergue de Pertusa

Dispoñible sen conexión
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Albergue de pertusa

Rúa da Unión
Pertusa (Huesca)

974 30 14 68 (Concello)

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Pertusa

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Pertusa

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: Antes da chegada hai que chamar ao concello para concertar e que unha persoa sele e acompaña ata o albergue.

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás Etapa 9

Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás

km 27,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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