Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás
Calle de la Unión
Albergue de Pertusa
Disponible sin conexión
334
Calle de la Unión
Pertusa (Huesca)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Pertusa
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Pertusa
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Antes de la llegada hay que llamar al ayuntamiento para concertar y que una persona selle y acompaña hasta el albergue.
Camino Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 9
Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás
km 27,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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