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Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás

Albergue de Pertusa

Disponible sin conexión
33
4
Albergue de pertusa

Calle de la Unión
Pertusa (Huesca)

974 30 14 68 (Ayuntamiento)

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Pertusa

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Pertusa

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Antes de la llegada hay que llamar al ayuntamiento para concertar y que una persona selle y acompaña hasta el albergue.

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás Etapa 9

Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás

km 27,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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