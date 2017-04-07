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Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Berbegaletik Puiura (Fañanás)

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Pertusako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
16
0
Albergue de pertusa

Batasunaren kalea
Pertus (Huesca)

974301468 (Udaletxea)

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pertusako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pertusako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Iritsi aurretik, udaletxera deitu behar da hitzartzeko eta pertsona bat zigilatu eta aterpetxeraino joateko.

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8
Berbegaletik Puiura (Fañanás) Etapa 9

Berbegaletik Puiura (Fañanás)

km 27,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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