Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Berbegaletik Puiura (Fañanás)
Batasunaren kalea
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Pertusako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
160
Batasunaren kalea
Pertus (Huesca)
Aterpetxearen jabegoa: Pertusako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pertusako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Iritsi aurretik, udaletxera deitu behar da hitzartzeko eta pertsona bat zigilatu eta aterpetxeraino joateko.
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Etapak 14
km 324,8
Etapa 9
Berbegaletik Puiura (Fañanás)
km 27,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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