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Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás

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Alberg de Pertusa

Disponible sense connexió
16
0
Albergue de pertusa

Carrer de la
Unió Pertusa (Osca)

974 30 14 68 (Ajuntament)

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Pertusa

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Pertusa

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: Abans de l'arribada cal cridar a l'ajuntament per concertar i que una persona segelli i acompanya fins a l'alberg.

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0
Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás Etapa 9

Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás

km 27,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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