Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás
Carrer de la
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Alberg de Pertusa
Disponible sense connexió
160
Carrer de la
Unió Pertusa (Osca)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Pertusa
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Pertusa
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: Abans de l'arribada cal cridar a l'ajuntament per concertar i que una persona segelli i acompanya fins a l'alberg.
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Etapes 14
km 325,0
Etapa 9
Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás
km 27,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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