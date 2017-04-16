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Camiño Francés Etapa de Sangüesa a Monreal

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Albergue de Peregrinos Sociedade San

Dispoñible sen conexión
62
0
Albergue sociedad san martin

Xunto ao frontón
Izco (Navarra)

948 36 22 10

Propiedade do albergue: Sociedade Recreativa San

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Martín Sociedade Recreativa San

Persoa encargada de atender o albergue: Martín Branca Lecumberri

Observacións: Actualmente o albergue está PECHADO

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sangüesa a Monreal Etapa 5 por Somport

Etapa de Sangüesa a Monreal

km 27,3
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

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