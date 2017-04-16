Camiño Francés Etapa de Sangüesa a Monreal
Xunto ao frontón
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Albergue de Peregrinos Sociedade San
Dispoñible sen conexión
620
Xunto ao frontón
Izco (Navarra)
Propiedade do albergue: Sociedade Recreativa San
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Martín Sociedade Recreativa San
Persoa encargada de atender o albergue: Martín Branca Lecumberri
Observacións: Actualmente o albergue está PECHADO
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 5 por Somport
Etapa de Sangüesa a Monreal
km 27,3
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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