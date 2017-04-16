Camino Francés Etapa de Sangüesa a Monreal
Junto al frontón
Albergue de Peregrinos Sociedad San Martín
Disponible sin conexión
6854
Junto al frontón
Izco (Navarra)
Propiedad del albergue: Sociedad Recreativa San Martín
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Sociedad Recreativa San Martín
Persona encargada de atender el albergue: Blanca Lecumberri
Observaciones: Actualmente el albergue está CERRADO
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 5 por Somport
Etapa de Sangüesa a Monreal
km 27,3
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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