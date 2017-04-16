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Camino Francés Etapa de Sangüesa a Monreal

Albergue de Peregrinos Sociedad San Martín

Disponible sin conexión
68
54
Albergue sociedad san martin

Junto al frontón
Izco (Navarra)

948 36 22 10

Propiedad del albergue: Sociedad Recreativa San Martín

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Sociedad Recreativa San Martín

Persona encargada de atender el albergue: Blanca Lecumberri

Observaciones: Actualmente el albergue está CERRADO

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sangüesa a Monreal Etapa 5 por Somport

Etapa de Sangüesa a Monreal

km 27,3
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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