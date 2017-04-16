Camí Francès Etapa de Sangüesa a Monreal
Al costat del frontó
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Alberg de Pelegrins Societat Sant Martín
Disponible sense connexió
620
Al costat del frontó
Izco (Navarra)
Propietat de l'alberg: Societat Recreativa Sant Martín
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Societat Recreativa Sant Martín
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Blanca Lecumberri
Observacions: Actualment l'alberg està TANCAT
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 5 per Somport
Etapa de Sangüesa a Monreal
km 27,3
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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