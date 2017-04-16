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Camí Francès Etapa de Sangüesa a Monreal

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Alberg de Pelegrins Societat Sant Martín

Disponible sense connexió
62
0
Albergue sociedad san martin

Al costat del frontó
Izco (Navarra)

948 36 22 10

Propietat de l'alberg: Societat Recreativa Sant Martín

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Societat Recreativa Sant Martín

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Blanca Lecumberri

Observacions: Actualment l'alberg està TANCAT

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sangüesa a Monreal Etapa 5 per Somport

Etapa de Sangüesa a Monreal

km 27,3
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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