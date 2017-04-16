Bide Frantsesa Zangozatik Eloko etapa
Frontoiaren ondoan
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
San Martin Eliza Erromesen Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
620
Frontoiaren ondoan
Izco (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: San Martin Jolas Elkartea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: San Martin Jolas Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Blanca Lecumberri
Oharrak: Gaur egun ATERPETXEA ITXITA dago
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 5 Somportetik
Zangozatik Eloko etapa
km 27,3
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak