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Bide Frantsesa Zangozatik Eloko etapa

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San Martin Eliza Erromesen Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
62
0
Albergue sociedad san martin

Frontoiaren ondoan
Izco (Nafarroa)

948 36 22 10

Aterpetxearen jabegoa: San Martin Jolas Elkartea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: San Martin Jolas Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Blanca Lecumberri

Oharrak: Gaur egun ATERPETXEA ITXITA dago

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Zangozatik Eloko etapa Etapa 5 Somportetik

Zangozatik Eloko etapa

km 27,3
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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