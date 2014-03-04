Camiño Francés Etapa de San Martín do Camiño a Astorga
Praza San Francisco, 3
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Albergue de peregrinos Servas de María
Dispoñible sen conexión
25410
Praza San Francisco, 3
Astorga (León)
Propiedade do albergue: Amigos do Camiño de Santiago de Astorga
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Amigos do Camiño de Santiago de Astorga
Persoa encargada de atender o albergue: Amigos do Camiño de Santiago de Astorga
Observacións: Facilitan credenciais. Teñen Internet gratuíto e hai seis prazas para minusválidos con baño adaptado.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga
km 24,2
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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