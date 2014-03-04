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Camiño Francés Etapa de San Martín do Camiño a Astorga

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Albergue de peregrinos Servas de María

Dispoñible sen conexión
2541
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06 albergue siervas de maria

Praza San Francisco, 3
Astorga (León)

987 616 034, 618 271 773

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Amigos do Camiño de Santiago de Astorga

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Amigos do Camiño de Santiago de Astorga

Persoa encargada de atender o albergue: Amigos do Camiño de Santiago de Astorga

Observacións: Facilitan credenciais. Teñen Internet gratuíto e hai seis prazas para minusválidos con baño adaptado.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín do Camiño a Astorga

km 24,2
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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