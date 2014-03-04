Bide Frantsesa Astorgako bideko San Martin etapa
San Frantzisko plaza, 3
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Siervas de María erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
25420
San Frantzisko plaza, 3
Astorga (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Astorgako Santiago Bidearen Lagunak
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Astorgako Santiago Bidearen Lagunak
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Astorgako Santiago Bidearen Lagunak
Oharrak: Egiaztagiriak ematen dituzte. Doako Internet dute eta sei plaza daude elbarrientzat egokitutako bainuarekin.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 20
Astorgako bideko San Martin etapa
km 24,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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