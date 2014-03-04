Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Astorgako bideko San Martin etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Siervas de María erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
2542
0
06 albergue siervas de maria

San Frantzisko plaza, 3
Astorga (Leon)

987 616 034, 618271 773

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Astorgako Santiago Bidearen Lagunak

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Astorgako Santiago Bidearen Lagunak

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Astorgako Santiago Bidearen Lagunak

Oharrak: Egiaztagiriak ematen dituzte. Doako Internet dute eta sei plaza daude elbarrientzat egokitutako bainuarekin.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgako bideko San Martin etapa Etapa 20

Astorgako bideko San Martin etapa

km 24,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Siervas de María erromesen aterpetxea

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!