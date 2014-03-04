Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga
Plaza San Francisco, 3
Albergue de peregrinos Siervas de María
Disponible sin conexión
2616261
Plaza San Francisco, 3
Astorga (León)
Propiedad del albergue: Amigos del Camino de Santiago de Astorga
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Amigos del Camino de Santiago de Astorga
Persona encargada de atender el albergue: Amigos del Camino de Santiago de Astorga
Observaciones: Facilitan credenciales. Tienen Internet gratuito y hay seis plazas para minusválidos con baño adaptado.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de San Martín del Camino a Astorga
km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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