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Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga

Albergue de peregrinos Siervas de María

Disponible sin conexión
2616
261
06 albergue siervas de maria

Plaza San Francisco, 3
Astorga (León)

987 616 034, 618 271 773

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Amigos del Camino de Santiago de Astorga

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Amigos del Camino de Santiago de Astorga

Persona encargada de atender el albergue: Amigos del Camino de Santiago de Astorga

Observaciones: Facilitan credenciales. Tienen Internet gratuito y hay seis plazas para minusválidos con baño adaptado.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín del Camino a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín del Camino a Astorga

km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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