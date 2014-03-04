Albergue de peregrinos Siervas de María

Propiedad del albergue: Amigos del Camino de Santiago de Astorga

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Amigos del Camino de Santiago de Astorga

Persona encargada de atender el albergue: Amigos del Camino de Santiago de Astorga

Observaciones: Facilitan credenciales. Tienen Internet gratuito y hay seis plazas para minusválidos con baño adaptado.