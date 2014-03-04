Camí Francès Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga
Plaça Sant Francisco, 3
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Alberg de pelegrins Serves de María
Disponible sense connexió
25420
Plaça Sant Francisco, 3
Astorga (León)
Propietat de l'alberg: Amics del Camí de Santiago d'Astorga
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Amics del Camí de Santiago d'Astorga
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Amics del Camí de Santiago d'Astorga
Observacions: Faciliten credencials. Tenen Internet gratuït i hi ha sis places per a minusvàlids amb bany adaptat.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga
km 24,2
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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