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Camí Francès Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga

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Alberg de pelegrins Serves de María

Disponible sense connexió
2542
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06 albergue siervas de maria

Plaça Sant Francisco, 3
Astorga (León)

987 616 034, 618 271 773

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Amics del Camí de Santiago d'Astorga

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Amics del Camí de Santiago d'Astorga

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Amics del Camí de Santiago d'Astorga

Observacions: Faciliten credencials. Tenen Internet gratuït i hi ha sis places per a minusvàlids amb bany adaptat.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga Etapa 20

Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga

km 24,2
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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