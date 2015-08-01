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Camiño do Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo

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Albergue de peregrinos Saturnino Candina

Dispoñible sen conexión
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Albergue saturnino candina

Barrio de Hazas, 7 (Liendo)
Hazas (Liendo)

Hospitalero: 682 074 723

[email protected]

Propiedade do albergue: Concello de Liendo

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Liendo

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal municipal

Observacións: Está situado detrás da igrexa e situado no medio dunha chaira. O máis parecido a unha casa de campo. Non se admiten cans!

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Castro Urdiales a Laredo Etapa 11

Etapa de Castro Urdiales a Laredo

km 30,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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