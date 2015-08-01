Camiño do Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo
Barrio de Hazas, 7 (Liendo)
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Albergue de peregrinos Saturnino Candina
Dispoñible sen conexión
580
Barrio de Hazas, 7 (Liendo)
Hazas (Liendo)
Propiedade do albergue: Concello de Liendo
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Liendo
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal municipal
Observacións: Está situado detrás da igrexa e situado no medio dunha chaira. O máis parecido a unha casa de campo. Non se admiten cans!
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 11
Etapa de Castro Urdiales a Laredo
km 30,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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