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Camí del Nord Etapa de Castro Urdiales a Laredo

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Alberg de pelegrins Saturnino Candina

Disponible sense connexió
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Albergue saturnino candina

Barri d'Hazas, 7 (Liendo)
Hazas (Liendo)

Hospitalero: 682 074 723

[email protected]

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Liendo

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Liendo

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal municipal

Observacions: Està situat darrere de l'església i situat enmig d'una esplanada. El més semblant a una casa de camp. No s'admeten gossos!

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Castro Urdiales a Laredo Etapa 11

Etapa de Castro Urdiales a Laredo

km 30,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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