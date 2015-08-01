Camí del Nord Etapa de Castro Urdiales a Laredo
Barri d'Hazas, 7 (Liendo)
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Alberg de pelegrins Saturnino Candina
Disponible sense connexió
580
Barri d'Hazas, 7 (Liendo)
Hazas (Liendo)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Liendo
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Liendo
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal municipal
Observacions: Està situat darrere de l'església i situat enmig d'una esplanada. El més semblant a una casa de camp. No s'admeten gossos!
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 11
Etapa de Castro Urdiales a Laredo
km 30,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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