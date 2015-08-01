Iparraldeko Bidea Castro Urdialesetik Laredorako etapa
Hazas auzoa, 7 (Liendo)
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Saturnino Candina erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
580
Hazas auzoa, 7 (Liendo)
Hazak (Liendo)
Aterpetxearen jabegoa: Landoko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Landoko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak
Oharrak: Elizaren atzean dago, zabalgune baten erdian. Landa-etxe baten antzekoena. Ez da txakurrik onartzen!
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 11
Castro Urdialesetik Laredorako etapa
km 30,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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