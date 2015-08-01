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Iparraldeko Bidea Castro Urdialesetik Laredorako etapa

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Saturnino Candina erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
58
0
Albergue saturnino candina

Hazas auzoa, 7 (Liendo)
Hazak (Liendo)

Ospitalekoa: 682 074 723

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Landoko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Landoko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak

Oharrak: Elizaren atzean dago, zabalgune baten erdian. Landa-etxe baten antzekoena. Ez da txakurrik onartzen!

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Castro Urdialesetik Laredorako etapa Etapa 11

Castro Urdialesetik Laredorako etapa

km 30,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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