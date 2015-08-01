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Camino del Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo

Albergue de peregrinos Saturnino Candina

Disponible sin conexión
71
26
Albergue saturnino candina

Barrio de Hazas, 7 (Liendo)
Hazas (Liendo)

Hospitalero: 682 074 723

[email protected]

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Liendo

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Liendo

Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal

Observaciones: Está situado detrás de la iglesia y ubicado en medio de una explanada. Lo más parecido a una casa de campo. ¡No se admiten perros!

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Castro Urdiales a Laredo Etapa 11

Etapa de Castro Urdiales a Laredo

km 30,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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