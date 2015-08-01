Camino del Norte Etapa de Castro Urdiales a Laredo
Barrio de Hazas, 7 (Liendo)
Albergue de peregrinos Saturnino Candina
Disponible sin conexión
7126
Barrio de Hazas, 7 (Liendo)
Hazas (Liendo)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Liendo
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Liendo
Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal
Observaciones: Está situado detrás de la iglesia y ubicado en medio de una explanada. Lo más parecido a una casa de campo. ¡No se admiten perros!
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 11
Etapa de Castro Urdiales a Laredo
km 30,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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