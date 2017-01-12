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Albergue de peregrinos San Roque
C/ Real, s/n
Calzada del Coto (León)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Calzada del Coto
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da Federación de abril-maio a novembro. O resto do ano está xestionado por persoal municipal.
Observacións: Ademais da zona común de liteiras ten outra pequena estancia con liteiras para a tempada de inverno e unha dependencia para persoas con discapacidade.
Camiño Francés
Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
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