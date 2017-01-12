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Camiño Francés Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero

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Albergue de peregrinos San Roque

Dispoñible sen conexión
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Albergue de peregrinos san roque

C/ Real, s/n
Calzada del Coto (León)

674 587 001 (Hospitalero), 987 78 12 33 (Concello), 650 979 425 (Concelleiro de Cultura)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Calzada del Coto

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da Federación de abril-maio a novembro. O resto do ano está xestionado por persoal municipal.

Observacións: Ademais da zona común de liteiras ten outra pequena estancia con liteiras para a tempada de inverno e unha dependencia para persoas con discapacidade.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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