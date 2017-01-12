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Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

Albergue de peregrinos San Roque

Disponible sin conexión
49
43
Albergue de peregrinos san roque

C/ Real, s/n
Calzada del Coto (León)

674 587 001 (Hospitalero), 987 78 12 33 (Ayuntamiento), 650 979 425 (Concejal de Cultura)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Calzada del Coto

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Federación de abril-mayo a noviembre. El resto del año está gestionado por personal municipal.

Observaciones: Además de la zona común de literas tiene otra pequeña estancia con literas para la temporada de invierno y una dependencia para personas con discapacidad.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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