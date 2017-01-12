Albergue de peregrinos San Roque
C/ Real, s/n
Calzada del Coto (León)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Calzada del Coto
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Federación de abril-mayo a noviembre. El resto del año está gestionado por personal municipal.
Observaciones: Además de la zona común de literas tiene otra pequeña estancia con literas para la temporada de invierno y una dependencia para personas con discapacidad.
Camino Francés
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
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