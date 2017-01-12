Albergue de peregrinos San Roque

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Calzada del Coto

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Federación de abril-mayo a noviembre. El resto del año está gestionado por personal municipal.

Observaciones: Además de la zona común de literas tiene otra pequeña estancia con literas para la temporada de invierno y una dependencia para personas con discapacidad.