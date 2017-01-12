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Bide Frantsesa El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

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San Roke erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
44
0
Albergue de peregrinos san roque

Real kalea, z/g
Barrutiko galtzada (Leon)

674587001 (Erderaz), 987 781233 (Udaletxea), 650 979 425 (Kulturako zinegotzia)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Barrutiko Galtzadako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Apirila-maiatzetik azarora bitarteko federazioko borondatezko ospitale boluntarioak. Urteko gainerako hilabeteetan udal langileek kudeatzen dute.

Oharrak: Litoen eremu komunaz gain, beste egonaldi txiki bat ere badu negu denboraldirako, eta ezinduentzako mendekotasuna.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa Etapa 17

El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

km 30,6
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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