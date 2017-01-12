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San Roke erromesen aterpetxea
Real kalea, z/g
Barrutiko galtzada (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Barrutiko Galtzadako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Apirila-maiatzetik azarora bitarteko federazioko borondatezko ospitale boluntarioak. Urteko gainerako hilabeteetan udal langileek kudeatzen dute.
Oharrak: Litoen eremu komunaz gain, beste egonaldi txiki bat ere badu negu denboraldirako, eta ezinduentzako mendekotasuna.
Bide frantsesa
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
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