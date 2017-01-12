Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg de pelegrins Sant Roque

Disponible sense connexió
45
0
Albergue de peregrinos san roque

C/ Real, s/n
Calçada del Vedat (León)

674 587 001 (Hospitalero), 987 78 12 33 (Ajuntament), 650 979 425 (Regidor de Cultura)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Calçada del Vedat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris de la Federació d'abril-maig a novembre. La resta de l'any està gestionat per personal municipal.

Observacions: A més de la zona comuna de lliteres té una altra petita estada amb lliteres per a la temporada d'hivern i una dependència per a persones amb discapacitat.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

km 30,6
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies