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Alberg de pelegrins Sant Roque
C/ Real, s/n
Calçada del Vedat (León)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Calçada del Vedat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris de la Federació d'abril-maig a novembre. La resta de l'any està gestionat per personal municipal.
Observacions: A més de la zona comuna de lliteres té una altra petita estada amb lliteres per a la temporada d'hivern i una dependència per a persones amb discapacitat.
Camí Francès
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots